La droga a Roma c'è a tutte le ore, blitz nelle piazze dentro e fuori il raccordo anulare: 24 arresti

A Roma la droga non manca mai e si può trovare ovunque. Le piazze dello spaccio sono ormai divise in due categorie, quelle "aperte" e quelle "chiuse", come raccontato nella nostra Narcomappa della città. Ci sono quelle note ai più, quartier generali fuori e al limite del confine con il grande raccordo Anulare che riforniscono la Capitale.

Poi ci sono le piazze "aperte", quelle senza padroni in cui con il contatto giusto si può acquistare e rivendere qualunque sostanza. Questo succede soprattutto nei luoghi della movida o dove ci sono i locali. Negli ultimi cinque giorni i carabinieri, in diversi quartieri, hanno arrestato 24 persone e sequestrato quattro chili di droga di ogni genere. I militari hanno posto sotto sequestro anche 10 mila euro. Questo è il bilancio di una serie di controlli e arresti eseguiti dai carabinieri coordinati dalla procura.

2,4 chilogrammi di hashish sotto il sedile dell'auto

In via della Riserva Nuova, i militari del nucleo operativo di piazza Dante hanno arrestato un romano 28enne già noto alle forze dell’'ordine. L’uomo, notato alla guida di un’utilitaria, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri impegnati in un posto di controllo dove è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, particolare che ha spinto i militari di estendere il controllo anche all'interno dell'auto. La successiva perquisizione ha permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare 48 involucri dal peso complessivo di 2,4 chilogrammi hashish, occultati sotto il sedile.

Mamma e figlia la cocaina nell'auto a noleggio

I carabinieri del nucleo operativo di Monte Sacro, invece, hanno arrestato un 58enne abruzzese, notato in via dei Prati Fiscali a bordo di una vettura a noleggio, trovato in possesso di 65 involucri di cocaina.

Un chilogrammo di droga a Tor Bella Monaca

A Tor Bella Monaca, in un'altra attività di controllo alla circolazione stradale, i carabinieri di Frascati hanno arrestato un altro 28enne romano. L'uomo, fermato a bordo di un suv, mentre transitava nei pressi della fermata Borghesiana, durante il controllo ha assunto un atteggiamento sospetto e ostinato nei confronti dei militari. La perquisizione sul posto e la successiva effettuata presso il suo domicilio ha permesso ai militari di rinvenire 22 involucri di cocaina e 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilogrammo la somma in contante di 9.100, ritenuta il provento di pregressa attività illecita di spaccio.

Pusher e vedetta in manette al Quarticciolo

In via Manfredonia, al Quarticciolo, al termine di un servizio di osservazione i carabinieri della compagnia Casilina hanno arrestato un cittadino del Marocco di 18 anni e un romano di 46 anni, entrambi già con precedenti. I due sono stati bloccati tra i lotti condominiali subito dopo che il 18enne ha consegnato alcuni involucri a un acquirente che è riuscito a dileguarsi, mentre il 46enne svolgeva il ruolo di "vedetta". La perquisizione sul più giovane ha permesso di rinvenire e sequestrare 24 dosi di crack e denaro contante.

Spaccio con il figlio

Infine, i militari di Monte Sacro e della stazione i di Roma Talenti, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato una donna romana di 56 anni e il figlio 40enne. I due indagati sono stati fermati in via Giovanni Conti mentre viaggiavano a bordo di una Smart, risultata presa a noleggio e, in seguito della perquisizione personale e veicolare effettuata dai militari, sono stati trovati in possesso di cinque involucri termosaldati di hashish del peso complessivo di circa 54 grammi e contanti. Le altre attività antidroga svolte dai Carabinieri, sia nelle periferie che nei luoghi della movida e del centro storico, hanno permesso di arrestare altre 18 persone e sequestrare decine di dosi tra cocaina, hashish, crack e marijuana.