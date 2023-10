Roma, cocaina e marijuana in ogni zona della città: 16 pusher arrestati in poche ore

A Roma la droga si trova sempre e ovunque. Non bisogna andare per forza nelle note piazze di spaccio per trovarla. A testimoniarlo sono le operazioni dei carabinieri che nelle ultime 48 ore hanno arrestato 16 persone in diversi quartieri della Capitale.

I militari hanno sequestrato migliaia di dosi di sostanze stupefacenti: 554 grammi di cocaina, 570 grammi di hashish, 804 grammi marijuana, 21 grammi di eroina e 3 piante di cannabis e circa 6400 euro ritenuti provento dell'attività illecita, tutte gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Piante di marijuana più due metri

I militari della stazione di Casalotti hanno arrestato un quarantaquattrenne romano, trovato in possesso di tre piante di marijuana di 230 centimetri, 7grammi circa della medesima sostanza, di euro 310 in contanti e materiale per la coltivazione e confezionamento. Sempre i carabinieri di Casalotti hanno arrestato un giovane romano poiché trovato all'interno della propria autovettura in possesso di 78,9 grammi circa di hashish nonché materiale di confezionamento presso la sua abitazione.

Due fratelli pusher

In via Misurina, i militari di Monte Mario hanno arrestato un cittadino romano di 38 anni, sorpreso durante un controllo con 18 dosi di cocaina e 975 euro, che sono stati sequestrati. In piazza Giureconslti i carabinieri di San Pietro hanno arrestato due fratelli tunisini di 57 e 62 anni. I militari hanno notato il 57enne mentre stava cedendo in cambio di 20 euro una dose di eroina ad un acquirente che è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Quando i militari sono andati a casa del 57 per effettuare la perquisizione, hanno sorpreso un 62enne, fratello del 57enne, intento ad occultare ulteriore sostanza stupefacente che, è stata sequestrata oltre a materiale per il confezionamento e la somma contante di 855 euro.

Droga nascosta per lo spaccio

In via Capraia incrocio con viale Jonio, in manette sono finiti un uomo e una donna di 32 e 29 anni, entrambi romani, sorpresi con atteggiamento sospetto a bordo di un’autovettura, tanto da incuriosire i militari che a seguito di perquisizione li hanno trovati in possesso di 19 involucri di cocaina e 305 euro. Perquisito anche il domicilio di entrambi, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

I carabinieri di Montesacro hanno arrestato in piazza Nicola Maria Nicolai, un cittadino romano di 60 anni, che a seguito di un controllo alla circolazione stradale è stato trovato in possesso a bordo di un’autovettura a noleggio di tre involucri di cocaina e la somma contante di 95 euro che sono stati sequestrati.

La lite e la droga sequestrata

Intervenuti in un’abitazione di via Alberico Gentili, per una lite tra conviventi segnalata da diverse persone al 112 che hanno udito le forti urla, i carabinieri hanno arrestato un romano di 37 anni. Nella circostanza, i militari giunti presso l’abitazione hanno scoperto che sul tavolo della cucina vi erano 4 g di hashish. La successiva perquisizione della casa ha permesso ai militari di rinvenire e sequestrare altri 104 g della medesima sostanza oltre a materiale per il confezionamento.

Cocaina nelle grondaia e in auto

In via Manfredonia invece, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato una 20enne romana, notata dai militari mentre occultava una busta di plastica dietro una grondaia. Bloccata per un controllo, hanno rinvenuto e sequestrato 30 involucri di cocaina e 550 euro in contanti.

In piazza Manfredo Fanti, i carabinieri di Piazza Dante, a seguito di un controllo effettuato in banca dati nei confronti di un cittadino del Gambia di 39 anni, hanno appurato che lo stesso era sottoposto al divieto di dimora nel comune di Roma. Condotto in caserma dai militari, per ulteriori accertamenti, il 39enne è stato trovato in possesso di due involucri di marijuana e uno di hashish occultati negli slip e pertanto è stato arrestato.

In manette anche due cittadini di 43 e 46 anni entrambi romani. Il 43enne a bordo della propria autovettura è stato trovato in possesso di 49 grammi di hashish, una dose di marijuana, un bilancino di precisione e 10 euro, che sono stati sequestrati. Successivamente a seguito di ulteriori accertamenti, i militari dell'Arma hanno raggiunto l’abitazione del 46enne e lo hanno trovato in possesso di 190 g di hashish, 58 g di marijuana e 2150 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Gli altri arresti

In via Pietra Persia, a Tor Bella Monaca, i Carabinieri del Nucleo Operativo San Pietro hanno arrestato due cittadini del Gambia di 33 e 34, trovati in possesso a seguito di perquisizione nel loro domicilio di 12 g di eroina, materiale per il confezionamento e la somma contante di 870 euro, che sono stati sequestrati.

I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo hanno arrestato un 18enne romano trovato in possesso a bordo della sua autovettura di 11 grammi di hashish. Perquisito anche il domicilio del ragazzo i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 117 g della medesima. Infine i militari della stazione di La Storta hanno arrestato un quarantanovenne di origini australiane che, a seguito di perquisizione domiciliare e personale, è stato trovato in possesso di 90 grammi circa di marijuana, 7 grammi di hashish e 835 euro in contanti.