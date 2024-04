Rom incinta di 8 mesi pestata su un treno della metro B: "Guadagni troppo poco"

Una donna riversa a terra su un convoglio della metropolitana. C'è chi tiene le porte aperte, impedendone la chiusura. In tre, tutti con cappellino d'ordinanza, inveiscono sulla vittima, a terra. Calci a ripetizione che la colpiscono più volte, mentre un'altra donna, uscendo dal treno, la insulta, forse le sputa. Lei, a terra, non si vede ma secondo la ricostruzione della polizia - avvenuta grazie ai testimoni- mentre veniva presa a calci, proteggeva il suo piccolo dai colpi dei suoi aggressori.

Una terribile sequenza di 30 secondi, diffusa dal canale telegram di Welcome to favelas porta alla luce una nuova terribile vicenda legata ai borseggi sotto la metro di Roma. Inizialmente si era parlato di un'aggressione di gruppo da parte dei borseggiatori ai danni di vittime di borseggio. I fatti però, secondo quanto verificato da RomaToday con fonti ufficiali, sono ben diversi.

Dopo la faida in corso per le varie postazioni, con l'accoltellamento avvenuto qualche giorno fa a metro Spagna, a Termini è andata in scena quella che, stando al racconto della vittima, sarebbe stata una vera e propria spedizione punitiva. Lei è una 30enne di etnia rom, incinta all'ottavo mese di gravidanza. Borseggia in metro. Costretta, a quanto ha spiegato, da altri rom.

Evidentemente in questi giorni gli affari non andavano bene. Così i suoi "capi", hanno deciso di punirla. Ieri, intorno alle 17, sulla banchina della metro B di Termini, in direzione Laurentina sono saliti sul convoglio e l'hanno scaraventata a terra. Da qui in poi il pestaggio, ripreso e rilanciato su telegram. Ad allertare i soccorsi un vigilante. Sul posto la polizia e i soccorritori del 118. La donna è stata trasportata al Policlinico Umberto I dove le sono state riscontrate diverse fratture maxillo facciali. Nella notte ha anche partorito e, secondo quanto si apprende, il bambino sta bene.

E' stata lei stessa a riferire ai poliziotti quanto accaduto, raccontando i motivi dell'aggressione: "Mi hanno pestata perché guadagnavo troppo poco", è stata la sua spiegazione agli agenti. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili della brutale aggressione.