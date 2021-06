Bruciano rifiuti speciali: forestali seguono fumo e fermano due persone mentre appiccano un rogo

Roghi di rifuti speciali a Villalba di Guidonia dove due persone sono state sorprese e denunciate. A mettere i carabinieri Forestali sulle tracce dei due incendiari la colonna di fumo, che ha portato i militari sino ad un terreno dove due persone erano intente ad alimentare un fuoco con bombolette spray, guarnizioni di motore, barattoli e plastiche varie.

Arrivati in via Trento, frazione del Comune della Città dell'Aria, i carabinieri forestali hanno sorpreso due uomini all'opera. Identificati in un 25enne di Fonte Nuovfa ed un romano di 40 i due sono stati denunciati a piede libero. Dovranno rispondere di combustione illecita di rifiuto speciali e pericolosi in concorso.