Aggredisce titolare di un negozio a pugni e poi va a scuola. Le immagini virali sui social

C'è un video di pochi secondi in cui si vede un uomo sull'asfalto, privo di sensi. Sei secondi in cui si percepiscono le condizioni di quella persona. Lo scenario è quello di Rocca Priora, in via degli Olmi, nella zona del centro del comune dei Castelli Romani, alle porte di Roma. Immagini che sono state anche diffuse sui gruppi Facebook di quartiere, diventate virali in pochi minuti.

Poco prima delle 8 del mattino di martedì 3 ottobre si vede un uomo di origine cinese mentre barcolla e cade. Secondo quanto appreso l'uomo, un commerciante, stava per aprire il suo negozio quando è stato aggredito da un ragazzo di 18 anni che era in compagnia di altri amici. Secondo una prima ricostruzione, per motivi ancora da chiarire, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di studenti che lo hanno insultato. Uno di loro, il 18enne, lo ha poi colpito con un pugno e lasciato a terra inerme.

A quel punto l'aggressore e i compagni si sarebbero diretti verso la fermata del Cotral per andare a scuola. A dare l'allarme un passante che ha allertato un agente della polizia locale lì in zona che ha poi avvertito i carabinieri della compagnia di Frascati che ora indagano. Il commerciante, un uomo di origini cinesi di 51 anni, è stato portato all'ospedale San Sebastiano di Frascati in codice giallo. Non è in gravi condizioni. Chi indaga sta analizzando le varie testimonianze. Sono state acquisite anche delle telecamere di sorveglianza.

Secondo quando appreso il confronto sarebbe cominciato davanti al suo negozio in via della Pineta. Il 18enne, nella giornata di ieri, si è presentato in caserma dai carabinieri ammettendo le proprie responsabilità e raccontando i fatti. La sua posizione è al vaglio della magistratura.