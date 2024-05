Il 65enne che nasconde in casa 19 chilogrammi di droga pronti per lo spaccio

Nascondeva 19 chilogrammi di droga in casa. Sostanza pronta per essere venduta. A scoprire gli affari di un uomo di 65 anni, sono stati gli agenti della polizia di Stato che hanno controllato il suo appartamento e trovato 13 chilogrammi di marijuana e 6 chilogrammi di hashish, nonché oltre 21.000 euro in contanti.

Soldi divisi in banconote di vario taglio e diverso materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente. I poliziotti hanno identificato il 65enne romano e lo hanno tratto in arresto poiché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.