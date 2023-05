Ora Roberto Spada cerca casa, "senza busta paga". L'appello sui social

Roberto Spada e la famiglia, sfrattati dopo aver occupato abusivamente una casa per 17 anni, cercano casa e lo fanno sui social. Il fratello del boss del clan di Ostia cerca "un affitto imminente nel decimo municipio" e "senza busta paga".

Il messaggio è stato postato ieri, poche ore prima del blitz dei carabinieri che dalle nove di oggi, martedì mattina, hanno lavorato per liberare l'appartamento in via Guido Vincon che come ha sottolineato l'assessore al patrimonio del comune di Roma, Tobia Zevi, oggi sarà "allarmato e sottoposto a videosorveglianza, in attesa della sua successiva assegnazione non appena sarà dissequestrato".

Il "solito teatrino"

Spada, nei giorni scorsi, dopo la notifica di sfratto aveva rassicurato sui social gli amici e la "sua" gente: "È tutto ok, è il solito teatrino. Qualche guaio? Certo! Ma so che, chi vive nella periferia, sa di cosa parlo". Questo il testo del post firmato da Roberto Spada ed Elisabetta Ascani, la moglie. Un messaggio arrivato dopo la notifica di sequestro dell'appartamento occupato abusivamente da 17 anni da Roberto Spada, componente di spicco dell'omonimo clan, e già condannato – tra l'altro – per il reato di violenza privata, aggravata dal metodo mafioso.

Il post collezionò oltre settecento like e duecento commenti di supporto in poche ore e poi fu rimosso. Spada ora ci riprova, sempre su Facebook, con l'appello per trovare una nuova casa in affitto, rigorosamente a Ostia. In tanti si sono offerti di aiutare. "Ti può interessare Fiumicino? Ho un amica che posso sentire", scrive una donna. "Se sento qualcosa appunto perché capisco cosa significa ti scrivo in privato", un altro commento. E poi ancora: "Acilia va bene ?!?!? Chiedo a un'amica".