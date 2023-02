Incidente durante l'atterraggio: morto un paracadutista

Roberto Serra, un uomo di 57 anni di Ostia, è morto dopo essersi lanciato dall'avio superficie di Grugnole, a Nettuno. Ha avuto un incidente precipitando al suolo, in fase di atterraggio, riportando varie fratture agli arti e un'emorragia cerebrale. Immediatamente soccorso dal 118, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario il trasporto al San Camillo di Roma in eliambulanza, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero.

Serra, sabato, aveva riportato un forte trauma cranico e fratture multiple e ieri il suo cuore ha smesso di battere. Le indagini sull’incidente mortale sono svolte dal commissariato di polizia di Anzio, che ha sequestrato il paracadute e altre attrezzature. Roberto Serra lascia la sua compagna con cui viveva ad Ostia.

La dinamica dell’incidente mortale è al vaglio degli inquirenti. A quanto sembra il lancio di Serra dal piccolo aereo Pilatus bianco in uso al Crazy Fly è avvenuto senza problemi. Qualcosa non ha funzionato in fase di atterraggio e su questo vertono le indagini. Non è escluso neanche che Serra possa aver avuto un malore durante l'atterraggio.

Tanti gli appassionati del mondo del paracadutismo che lo conoscevano e che lo hanno ricordato. La Società Sportiva Lazio Paracadutismo e l'Aero Club Real Lazio lo hanno ricordato sui social: "Aveva iniziato l’attività di paracadutismo con la Lazio ai Pratoni del Vivaro ne 2001. Roberto era un atleta e ha partecipato a diversi campionati italiani di formazioni in caduta libera per poi passare alla disciplina del Free Fly, istruttore di paracadutismo molto meticoloso. Le nostre condoglianze a tutta la famiglia. Vola libero Roby".