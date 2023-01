Incidente sulla Trionfale, a perdere la vita un agente penitenziario di 45 anni

Si chiamava Roberto Cosi, aveva 45 anni ed era un agente della polizia penitenziaria originario di Miggiano, nel Salento: è lui la vittima dell’incidente stradale avvenuto la mattina di venerdì 13 gennaio sulla Trionfale, uno dei tre morti che hanno insanguinato le strade romane in poche ore.

Cosi prestava servizio nel carcere di Regina Coeli. Venerdì mattina poco dopo le 9 stava percorrendo in auto via Trionfale dirigendosi verso il centro città quando, all’altezza dell’incrocio con via Ipogeo degli Ottavi, è finito fuori strada. All’arrivo dei soccorritori era ormai troppo tardi: l’uomo è morto sul posto.

Sull’incidente indagano gli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale, i cui rilievi sembrano escludere il coinvolgimento di altri veicoli. Fra le ipotesi più probabili c’è quella del malore: Cosi potrebbe essersi sentito male mentre guidava la sua Mercedes, perdendo il controllo e finendo fuori strada.

Tre morti sulle strade romane in poche ore

Quello in cui ha perso la vita l’agente salentino è, come detto, uno dei tre incidenti mortali che si sono verificati sulle strade della Capitale in poche ore. Il primo è avvenuto all’alba di venerdì sulla via Ostiense, dove il 31enne Emmanuel Edagha, alla guida della sua moto Benelli, si è scontrato con un’auto guidata da una 28enne. Un urto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Meno di tre ore dopo l’incidente che ha coinvolto Cosi, intorno alle 13 un altro schianto, questa volta su viale Ignazio Silone, zona Fonte Ostiense, dove un 46enne alla guida di una Jeep è andato a sbattere contro un pilone all’altezza dell’incrocio con via Fenoglio. Anche in questo caso non si esclude il malore: a bordo anche un passeggero, che non ha riportato ferite.