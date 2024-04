Operatore del 118 morto sul lavoro, i colleghi di Roberto tra rabbia e dolore: "Sottoposti a condizioni massacranti"

È il giorno del lutto e della rabbia dopo la notizia della morte di Roberto Campigotto, l'operatore del 118 deceduto a 57 anni durante un turno di lavoro. Sposato e con due figli minorenni, Campigotto era impegnato in un soccorso a un paziente. Una morte sul lavoro che evidenzia ancora una volta le condizioni al limite di chi vive e opera su una ambulanza.

Un drammatico intreccio del destino avvenuto nel pomeriggio alle porte di Roma, a Monterotondo. Durante le manovre di rianimazione del paziente, l'operatore ha avuto un infarto, venendo soccorso dai colleghi. Sul posto sono giunte altre due ambulanze e il medico rianimatore dell'elisoccorso. È morto durante il trasporto in ospedale.

Il lutto

Il 57enne viveva a Sacrofano. La sindaca del comune di piccolo comune della provincia di Roma, Patrizia Nicolini e tutti i componenti dell'amministrazione comunale, saputa la notizia hanno espresso il loro più profondo cordoglio per la scomparsa di Campigotto.

Vicinanza anche dal presidente della regione Lazio, Francesco Rocca: "È scomparso prematuramente proprio mentre svolgeva il suo lavoro, come sempre, con passione e professionalità".

Lavoro usurante

E proprio su questo punto molti suoi colleghi hanno voluto porre l'accento. A RomaToday in diversi si sono sfogati per le condizioni al limite dei soccorritori del 118, come ha sottolineato al nostro portale anche Alessandro Saulini segretario NurSind ARES 118: "Da tempo denunciano un aumento di carico di lavoro insostenibile, sia il peggioramento per la quantità e qualità di interventi, sia per le condizioni di lavoro a cui il personale è sottoposto. Troppo spesso si lavora solo in due anziché in tre".

La rabbia

Un pensiero comune ormai. Giorgio, un operatore sanitario che guida le ambulanze, si domanda: "Ma secondo voi è normale che per fare un lavoro pesante e sfibrante come il nostro fatto di notti insonni, di corse sfrenate, di sollevamento di carichi che a volte vanno oltre quelli consentiti per legge, di arrampicate e discese sulle scale dei palazzi con i teli e barelle molto pesanti, si permetta a persone oltre i 55/60 anni anche se apparentemente in forma, di continuare a farlo? Dovrebbe essere vietato oltre un certo limite di età, poi stiamo qui a piangere un collega morto ma si deve intervenire".

Simone, anche lui un operatore, aggiunge: "Quando ci sono le tragedie parlato tutti. La verità è che da anni siamo sotto stress, lavorare in due è logorante. Noi dovremmo essere considerati come le forze dell'ordine e andare in pensione tra i 55 e i 58 anni". Considerazioni che in molti fanno anche nelle chat tra colleghi: "Gli orari non vanno più bene per la mole di lavoro di adesso. Basta lavorare in due, con i protocolli che ci sono adesso ti devi portare mezza ambulanza dietro e fare 5 o 6 piani di scale, e poi fai la rianimazione".