Politica in lutto. E' morto Roberto Buonasorte, storico esponente della destra. 58 anni, è deceduto nell'appartamento dove viveva a Monterotondo il 26 di gennaio. Eletto consigliere comunale a Monterotondo con il Movimento Sociale Italiano prima ed Alleanza Nazionale poi, Buonasorte era nato nel 1964 a Coira, in Svizzera e viveva con la famiglia nel comune a nord della Capitale. Vicino a Francesco Storace era stato anche consigliere provinciale prima e regionale poi. Alla Pisana aveva ricoperto la carica di presidente della commissione urbanistica, e delle commissioni della sanità e dell'agricoltura.

Morto Roberto Buonasorte

La sua ultima apparizione in pubblico lo scorso 14 gennaio, ad un evento elettorale a sostegno di due candidati della Lega alla regione Lazio per Rocca presidente: "Per me è stato un onore aprire la serie di interventi alla grande manifestazione che abbiamo organizzato al PalAtlantico a sostegno di Paolo Della Rocca e Daniela Ballico - scriveva sulla sua pagina facebook Buonasorte poche ore dopo l'evento -. Ringrazio uno ad uno gli amici che hanno partecipato all’evento rispondendo positivamente al mio invito e che hanno deciso di seguirmi, ancora una volta, in questa bella avventura che vedrà gli amici Paolo e Daniela eletti in Regione tra quattro settimane. Avanti tutta Amici miei".

Il ricordo di Roberto Buonasorte

Alla notizia della perdita di Roberto Buonasorte sono stati decine i messaggi ed i ricordi di esponenti della politica cittadina e regionale: "Con Roberto Buonasorte non ci sentivamo da diverso tempo, ma la notizia della sua morte lascia costernati - lo ricorda su facebook l'ex presidente della Regione Lazio Francesco Storace - voglio ricordarlo cosi, in consiglio regionale". "Sento un dolore enorme - scrive il consigliere regionale ed ex sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi -. Roberto Buonasorte era una persona buona, un politico di razza, un grande conoscitore della macchina istituzionale. Se n’è andato all’improvviso e ho un grande vuoto dentro. In questi anni in Regione abbiamo condiviso tutto, la gioia per l’approvazione della nostra legge sul rischio sismico e le battaglie per gli ultimi, per i territori dimenticati, per le persone in difficoltà. La tua rettitudine morale, il tuo esempio, la tua lealtà, il tuo andare sempre oltre non li dimenticherò mai amico mio e non li dimenticherà MAI nemmeno la tua comunità politica. Ho perso un Fratello. Emma, Marco e Francesco un Marito e un Papà straordinario".

"Ieri sera è venuto a mancare improvvisamente e prematuramente Roberto Buonasorte ex consigliere regionale e uomo di grande umanità al quale mi legava una splendida e fraterna amicizia - il ricordo del consigliere regionale Adriano Palozzi -. Solo la sera prima eravamo nella sua Monterotondo per una cena elettorale alla quale si era collegato telefonicamente per via di una brutta influenza polmonare che sembrava destinata alla guarigione. Ieri sera, durante un’altra cena elettorale, la brutta notizia, di quelle che ti lasciano senza fiato e senza parole. Ancora non riesco né a crederci ne’ a capacitarmi ma purtroppo e’ la triste realtà. Buon viaggio amico mio, a te sarà sempre dedicato un pensiero, perché le belle persone come te non si dimenticano mai".

"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Roberto Buonasorte - scrivono in un post congiunto Paolo Della Rocca e Daniela Ballico -. Nel corso di questi anni, e sopratutto di queste settimane di campagna elettorale, abbiamo avuto il piacere e la fortuna di approfondire il nostro rapporto con Roberto, una persona straordinaria, un uomo dalla altissima caratura morale e politica, sempre disponibile al dialogo, deciso e diretto. Roberto era un amico vero, era un pezzo importante della storia della destra romana e non solo. Ci mancherà la sua gioia, la sua esperienza, la sua forza. In questo momento di immenso dolore, vogliamo rivolgere la nostra più sentita vicinanza e un grandissimo abbraccio alla famiglia Buonasorte. Roberto, riposa in pace".