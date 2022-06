Roberto Brunetti, le indagini sulla morte di 'Er Patata': disposta l'autopsia

Una morte che presenta ancora dei punti da chiarire. In "Romanzo Criminale" il suo personaggio era quello di Aldo Buffoni, forse la scena più famosa nella carriera di Roberto Brunetti, l'attore romano trovato morto nel suo letto sabato 4 giugno a 55 anni. Polizia e procura di Roma vogliono vederci chiaro e hanno avviato una indagine dopo che in casa di Brunetti sono state trovato tracce di sostanze stupefacenti.

"Er Patata", così noto Brunetti, era diventato famoso con le commedie degli anni '90 dopo l'esordio nel 1997 in "Fuori d'artificio" di Leonardo Pieraccioni. Poi erano arrivati "Paparazzi" di Neri Parenti, "Commedia sexy" e "Il ritorno del Monnezza". Nel 2005 arrivò la grande notorietà nei panni del malvivente "Er patata" nel film "Romanzo Criminale" di Michele Placido. Negli ultimi anni la sua vita era scivolata e i primi guai, sommati a quelli nel 2017. Sognava di tornare al cinema, ma senza lavoro aveva ormai problemi economici dopo il fallimento anche della sua pescheria.

Ora la procura di Roma e la polizia stanno indagando sulla sua morte. In casa, sono stati trovati residui di cocaina e due panetti hashish. I poliziotti del distretto Salario hanno sequestrato anche il telefono per svolgere accertamenti sugli ultimi contatti e verificare l'eventuale presenza di elementi utili a ricostruire le ultime ore di vita dell'attore. A chiarire le cause della morte sarà l'autopsia che verrà disposta nelle prossime ore dalla Procura di Roma.