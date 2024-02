Disordini al centro per migranti di Ponte Galeria, in 30 provano a incendiare auto della polizia

Disordini al Centro di permanenza per ii rimpatrio (Cpr) di Ponte Galeria. Una rivolta, scoppiata nel primo pomeriggio dopo che alle 6:00 di questa mattina è stato trovato morto un 22enne della Guinea, che si sarebbe tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo. Con il passare delle ore la tensione nel Cpr di via Cesare Chiodi è però aumentata, ed è poi sfociata in violenza.

Secondo quanto si apprende una trentina di ospiti del centro hanno iniziato a tirare pietre contro il personale della struttura. Una vera e propria rivolta con i migranti che hanno poi tentato di sfondare una porta, provando a divellere le grate di un'uscita e poi provando a incendiare una macchina della polizia.

Mentre scriviamo i disordini sono ancora in corso. Sul posto gli agenti del reparto mobile e le volanti della questura. Il motivo - esacerbato dal decesso poche ore prima del 22enne guineano - sarebbe legato al sovrannumero delle presenze e ai trattamenti definiti dagli ospiti "poco dignitosi".

Sulla morte del 22enne sono in corso le indagini dei poliziotti del commissariato San Paolo. Sono state acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del Cpr. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio.

Cpr vanno chiusi

Morte del 22enne che ha trovato il commetno della consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII commissione consiliare Trasparenza e pubblicità: "Questa mattina un ragazzo poco più che ventenne si è tolto la vita nel CPR di Ponte Galeria. Lo hanno trovato le altre persone trattenute nel centro, che da ore sono in protesta per la morte del compagno e per le condizioni in cui sono costretti a vivere nella struttura. Aspettiamo ovviamente che le autorità competenti facciano chiarezza sulla tragica morte del ragazzo. Sono stata più volte in visita al CPR di Ponte Galeria. Non c'è certo bisogno di capire le dinamiche del fatto accaduto questa mattina, per dire che la struttura alle porte di Roma sia un luogo assolutamente inumano: i CPR vanno chiusi e va radicalmente ripensato il modello di accoglienza delle persone che arrivano nel nostro Paese".

