Rivolta al Cpr, 14 arrestati e tre militari feriti. La domenica infernale a Ponte Galeria

Quattordici ospiti del Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria arrestati e tre militari feriti, due carabinieri e un soldato dell'Esercito. È questo il bilancio ufficiale della domenica di inferno vissuta al Cpr, dopo le violenti proteste scoppiate in seguito al ritrovamento di Ousmane Sylla, il 22enne originario della Guinea, trovato impiccato con un lenzuolo a una grata intorno alle 6 del mattino.

Il ragazzo era arrivato a Roma il 27 gennaio. Si è impiccato a una delle sbarre che chiudono i settori, dopo aver scritto un messaggio, una sorta di testamento.

Le ultime ore di Ousmane Sylla

Sylla era arrivato da Taranto, voleva tornare in Africa. La sua storia è di quelle drammatiche. Il suo rimpatrio era, almeno in teoria, solo questione di giorni. Anche se su questo punto sono in corso accertamenti visto che per questa operazione è necessario l'accordo con la Guinea, suo paese d'origine. Probabilmente quel tempo per Sylla era troppo, insostenibile.

Nel settore 5 del Cpr era stato visto pregare tra le due e le tre del mattino, era in lacrime. poi, poco prima della 6, è stato trovato impiccato alla cancellata esterna del reparto. I soccorsi sono stati immediati, qualcuno ha provato a salvarlo tagliando la corda, ma il personale medico del 118, una volta arrivato, non ha potuto fare altro che appurare il decesso del giovane, nonostante le manovre respiratorie come tentativo estremo di salvargli la vita. A quel punto il clima è diventato rovente nel Cpr. Una escalation che ha portato a una rivolta.

La rivolta e gli arresti

Decine di stranieri hanno dato vita a una serie di incidenti. Qualcuno ha lanciato pietre, altri hanno appiccato incendi, anche a un'auto delle forze dell'ordine. La polizia è accorsa per dare supporto ai soli cinque carabinieri del Reggimento Lazio presenti, derubati anche delle loro radio.

Gli agenti in tenuta anti sommossa sono stati costretti a utilizzare anche i lacrimogeni per respingere i ripetuti tentativi di sfondare le porte e alcuni giovani hanno addirittura sfondato due grate di ferro e cercato anche di abbattere la porta. Quindi ancora un fitto lancio di sassi contro poliziotti e operatori interni.

Poi è tornata la calma nel pomeriggio. La polizia scientifica ha acquisito i video interni alla struttura ed è al lavoro per identificare i partecipanti ai tafferugli. Nel frattempo il primo bilancio parla di 14 persone arrestate. La loro posizione è al vaglio, per loro potrebbero scattare anche immediati provvedimenti di rimpatrio.

Il video dopo gli scontri al Cpr

Tre militari feriti

Secondo la Questura un sottufficiale dell'Esercito è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'Aurelia Hospital. Negli scontri feriti anche due carabinieri, uno alla caviglia (slogatura) e uno causa di una sassata ricevuta al polpaccio. Il 118 ha trasportato a titolo precauzionale gli infortunati all'ospedale Sant'Eugenio.

"Scene di guerra"

Nella serata di domenica, dopo gli scontri, il Nuovo Sindacato Carabinieri (Nsc) ha sottolineato la delicatezza della situazione: "Vere e proprie scene di guerra e terrore - denuncia Giorgio Carugati, responsabile dell’ufficio organizzazione mobile - 5 colleghi dell'8° Reggimento Lazio si sono ritrovati davanti 50 persone inferocite che hanno letteralmente devastato la struttura, sfondando muri per recuperare pietre da lanciare e abbattendo il cancello dell'ingresso principale. Due colleghi sono finiti in ospedale, sono stati rubati radio, zaini e portafogli dei militari, ci chiediamo se sia normale lavorare in queste condizioni umilianti".

Disappunto anche da Antonio Nicolosi segretario generale di Unarma: "Il Cpr è teatro di gravi episodi di violenza, che mettono a repentaglio l'incolumità dei nostri colleghi impegnati in un ambiente già difficile. I fatti sono stati di una gravità estrema, non sono più accettabili e richiedono un'immediata risposta delle autorità competenti per garantire la sicurezza degli operatori e il regolare svolgimento delle attività nel centro di Ponte Galeria".

Il centro va "chiuso"

Dura, ma sotto il profilo della gestione del centro, lo è stata anche la garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone: "Non c'è bisogno di aspettare le indagini per poter dire che luoghi come Ponte Galeria sono totalmente disumani, non c'era bisogno di aspettare la morte di un giovane ragazzo per dire che questi posti vanno chiusi. Siamo riusciti a parlare con un paio dei compagni di trattenimento del ragazzo che si trovavano nel suo stesso reparto e con alcuni operatori, riferiremo all'autorità giudiziaria quando abbiamo appreso - continua Calderone -. I suoi compagni hanno tagliato la corda e provato a soccorrerlo chiamando gli operatori del centro, il ragazzo è stato portato in infermeria dove hanno effettuato le manovre di rianimazione in attesa dell'ambulanza, quando il medico è però arrivato non ha potuto far altro che constatare il decesso".