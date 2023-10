Notte di rivolta nel carcere minorile di Casal del Marmo

Notte difficile, l'ennesima, all'interno dell'istituto penitenziario minorile di Casal del Marmo. Come riferiscono i sindacati di Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti poco dopo la mezzanotte di domenica 29 ottobre ha iniziato una protesta violenta che ha richiesto l'intervento degli agenti. Nessun ferito ma danni agli arredi.

Rivolta al carcere minorile di Casal del Marmo

Il carcere minorile di Casal del Marmo ancora al centro della cronaca. Stavolta è scoppiata una rivolta violenta nella notte tra sabato e domenica, come raccontano dalla Fns Cisl Lazio, la federazione nazionale sicurezza. Secondo quanto si apprende, un gruppo di detenuti ha causato danni all'edificio che ospita il carcere, da poco ristrutturato. Secondo LaPresse, alcuni materassi sarebbero stati incendiati.

Protesta violenta di tre ore, danni agli arredi

"La protesta è durata due o tre ore - fa sapere Massimo Costantino del sindacato - e c'è stato bisogno dell'intervento anche di unità libere dal servizio, ma grazie alla professionalità degli agenti penitenziari le violenze sono state sedate senza feriti. Non mi risulta, però, che qualcuno abbia incendiato suppellettili o altro arredo, ma che ci siano stati danni all'edificio appena rimesso a nuovo sì". Attualmente a Casal del Marmo sono recluse 54 persone su una capienza di 45, uomini e donne.

L'appello del sindacato di Polizia Penitenziaria

"La Fns Cisl Lazio chiede una forte azione da parte dell'amministrazione penitenziaria - scrive nella sua nota Costantino - nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, comandanti, direttori inclusi e una vicinanza maggiore alle richieste di aiuto che pervengono da una realtà già di per se difficile e peggio ancora provata da frequenti episodi, con un invio consistente e concreto di unità tali da garantire la tutela del personale stesso".

L'incendio del 2 ottobre appiccato da un detenuto

Il 2 ottobre un incendio è divampato all'interno dell'istituto penitenziario minorile, con l'intero padiglione evacuato. Il rogo ha incendiato una cella e annerito il corridoio, con i vigili del fuoco e personale del 118 intervenuti sul posto. In quell'occasione un agente è rimasto intossicato con una prognosi di sei giorni per l'esalazione dei fumi, mentre un sostituto commissario è stato morso al braccio. Altri due agenti sono finiti in ospedale. A quanto si apprendeva, l'incendio era stato appiccato da un detenuto per motivi legati al vitto.