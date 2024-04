Roma come Milano, la nebbia ritarda alcuni voli in partenza da Fiumicino

Roma come Milano. La nebbia questa mattina ha coperto il cielo della Capitale causando anche disagi all'aeroporto di Fiumicino. Ci sono stati infatti lievi ritardi, per una decina di voli in partenza dall'aeroporto Leonardo Da Vinci a causa di una fitta nebbia che ha avvolto anche l'area dello scalo romano.

La nebbia, a partire da poco dopo le 9, ha poi cominciato, via via, a diradarsi completamente. La società Aeroporti di Roma ha pubblicato sui tabelloni degli info voli e sul proprio sito un avviso su possibili ritardi nei collegamenti: "Si informano i passeggeri che, a causa di condizioni meteorologiche avverse, i voli potranno subire ritardi o cancellazioni. Si consiglia di rivolgersi alla compagnia aerea di riferimento per verificare lo stato del proprio volo". La situazione è tornata poi alla normalità.