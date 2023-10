Treni fermi per un guasto alla linea elettrica. Caos sul nodo di Roma

Caos treni lunedì mattina sul nodo di Roma. Un guasto alla linea elettrica ha comportato l'interruzione della linea. Pesanti i disagi con convogli fermi e ritardi fino a due ore. L'inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra le stazioni Roma Tiburtina e Roma Termini. A bloccarsi subito dopo l'uscita dalla stazione Termini un treno dell'Alta Velocità, con circa duecento passeggeri a bordo. Da qui lo stop per i treni AV, intercity e regionali.Ripercussioni anche sulle linee FL1 (Orte - Fiumicino Areoporto) e FL3 (Roma Tiburtina - Viterbo) con riprogrammazione del servizio ferroviario Un guasto al nodo di Roma che ha comportato ripercussioni a decine di linee da nord a sud del Paese. In particolare il guasto è avvenuto alle 10:45, con l'immediata sospensione della linea. Sul posto sono intervenuti i tecnici Rfi a lavoro per ripristinare il problema.

Aggiornamento: - ore 18:15

Come informano ancora da Rfi, i treni Alta Velocità registrano ritardi fino a 250 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Interessate tutte le linee Regionali con ritardi, limitazioni e cancellazioni.

Aggiornamento - ore 16:30

I treni Alta Velocità registrano ritardi fino a 200 minuti, variazioni o cancellazioni. Linee FL1 e FL3 con riprogrammazione del servizio ferroviario.

Aggiornamento - ore 15:45

Come informano ancora da Rfi La circolazione è ora fortemente rallentata, prosegue l'intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 220 minuti, limitazioni di percorso, cancellazioni ed essere instradati sulle linee convenzionali tra Firenze e Roma e tra Roma e Napoli via Formia o via Cassino.

La nota di Rfi

Come spiegano da Rfi: "Le cause del guasto – che hanno visto coinvolto un treno ad alta velocità arrestatosi in linea – sono in corso di accertamento. Ripercussioni lungo l’intera dorsale Milano – Napoli e sulla Verona\Venezia - Roma, con riprogrammazione dei servizi, ritardi e alcune cancellazioni. Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto".

Italia divisa in due

Decine i convogli variati nel percorso, come si leggge su Trenitalia: Il treno FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:08) - Venezia Santa Lucia (15:34) oggi non ferma a Roma Termini. I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48) oggi termina la corsa a Roma Prenestina alle ore 10:40.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 35864 Potenza Centrale (7:53) - Torino Porta Nuova (16:00) fino a Roma Tiburtina, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8509 Sibari (6:27) - Bolzano (15:48) oggi effettua il cambio del materiale rotabile a Roma Termini in partenza dal binario 10, per consentire la prosecuzione del viaggio.

Il treno FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03) oggi termina la corsa a Roma Termini alle ore 10:40.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Cassino; ferma a Roma Tiburtina e Napoli Afragola.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Cassino.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02) oggi termina la corsa a Roma Tiburtina alle ore 10:39.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33), fino a Napoli Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Cassino.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 35864 Potenza Centrale (7:53) - Torino Porta Nuova (16:00) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:10) oggi non ferma a Roma Termini ed è instradato sul percorso alternativo via Formia; ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9615 Milano Centrale (8:58) - Roma Termini (12:10) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9630 Napoli Centrale (10:30) - Milano Centrale (14:58) oggi non ferma a Roma Termini; ferma a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9638 Napoli Centrale (12:30) - Milano Centrale (16:58) oggi ha origine da Roma Termini alle ore 13:50.

I passeggeri in partenza da Napoli Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:14) - Roma Termini (13:32) oggi termina la corsa a Napoli Centrale alle ore 11:20.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 553 Roma Termini (12:26) - Reggio Calabria Centrale (20:07) oggi ha origine da Napoli Centrale alle ore 14:45.

I passeggeri in partenza da Roma Termini, Latina, Formia e Aversa possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treno Alta Velocità direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) - Napoli Centrale (14:08)