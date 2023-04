Guasto alla linea: ritardi fino a 50 minuti sui treni regionali

Prima i rallentamenti poi le inevitabili ripercussioni con ritardi sino a quasi un'ora. Disagi per gli utenti della linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli a causa di un guasto. Il problema all'altezza di Pomezia a partire dalle 7:45 di giovedì 27 aprile.

Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria le corse dei treni hanno subito forti rallentamenti in direzione Napoli. Alle 8:30, come informano da Rfi, il problema è stato risolto con le corse tornate progressivamente alla normalità. I treni Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti.