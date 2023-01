Treno investe animale sui binari: ritardi sulla linea regionale

Ha investito ed ucciso un animale di grossa taglia che si trovava sui binari. Questo quanto ha determinato disagi e ritardi per gli utenti della linea ferroviaria Roma-Napoli, via Formia. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. L'incidente è avvenuto alle 13:35 di mercoledì 25 gennaio tra Torricola e Roma Casilina. Inevitabili i disagi, con la circolazione ferroviaria rallentata sino alle 14:20. Effetti sulla mobilità: rallentamenti per un Intercity e quattro Regionali che "hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti".

Ritardi sulla Roma-Nettuno

Trasporti fra Roma ed il sud che avevano subito disagi anche alle prime ore di questa mattina. In particolare la Roma – Formia/Nettuno con la circolazione ferroviaria "rallentata in prossimità di Campoleone per un inconveniente tecnico alla linea a partire dalle 8:25". Alle 9:10 le corse sono tornate alla normalità.

Effetti sulla mobilità: rallentamenti fino a 20 minuti per 1 Intercity, fino a 40 minuti per 8 Regionali, 2 Regionali cancellati, 1 limitato nel percorso.