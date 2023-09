Treni: problema alla linea, ritardi fino a 150 minuti sulla Roma - Fiumicino Aeroporto

Non solo il terremoto a Napoli, con ripercussioni anche a Roma che hanno determinato cancellazioni e ritardi fino a 200 minuti su Alta Velocità, Intecity e regionali ma anche un inconveniente tecnico alla linea sui treni della linea Orte-Roma - Fiumicino Aeroporto con inevitabili disagi anche sui collegamenti fra la Capitale e il comune aeroportuale. Il guasto in prossimità di Ponte Galeria a partire dalle 12:30.

Aggiornamento: Ore 15:00

Come spiegano da Rfi: "Dalle ore 15:00 sulla linea Fiumicino Aeroporto – Roma, la circolazione ferroviaria precedentemente fortemente rallentata in prossimità di Ponte Galeria per un inconveniente tecnico, è in graduale ripresa dopo l'intervento dei tecnici di RFI che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 150 minuti per 3 treni Regionali, 2 treni Alta Velocità limitati e cancellati, 45 treni Regionali limitati o cancellati".