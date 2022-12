Problema tecnico ad un treno: ritardi fino ad un'ora sulla linea per Fiumicino aeroporto

Fino ad un'ora di ritardo. Mattinata di disagi per i passeggeri dei treni della linea Orte-Roma-Fiumicino aeroporto per un inconveniente tecnico ad un treno. Il problema - alle 8:45 di venerdì 16 dicembre - ha comportato rallentamenti fra Monterotondo e Fara Sabina, in direzione della Capitale.

Come informano da Rfi, alle 9:45 gli effetti sulla mobilità sono stati di "rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni".