Guasto alla linea per l'aeroporto: treni cancellati e ritardi fino a 170 minuti

Odissea sui treni della linea Fl1 Fara Sabina - Roma - Fiumicino Aeroporto. Un inconveniente tecnico alla linea che ha determinato cancellazioni e ritardi sia sull'Alta Velocità che sulle linee regionali.

Il problema alle 10:30 di sabato 13 aprile. Da qui la circolazione ferroviaria rallentata tra Ponte Galeria e Roma Ostiense con iniziali ritardi e limitazioni fino a 40 minuti. Intervenuti i tecnici Rfi, come informano da Rete ferroviaria italiana dalle ore 13:10 la circolazione ferroviaria, precedentemente rallentata è tornata regolare.

Pesanti le ripercussioni per i passeggeri. Come informano ancora da Rfi: "Effetti sulla mobilità ferroviaria: 1 treno Alta Velocità limitato ed 1 treno Alta Velocità cancellato, rallentamenti da 10' a 170' per 6 treni Regionali, 15 treni Regionali limitati e 17 treni Regioniali cancellati".