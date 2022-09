Guasto alla linea elettrica, ritardi fino a due ore sui treni alta velocità

Disagi e ritardi per i passeggeri dei treni della linea alta velocità Roma-Firenze e per quelli della linea Fl1 Orte - Fiumicino Aeroporto a causa di un guasto alla linea elettrica in seguito al passaggio di un treno. Come informano da Trenitalia, il guasto si è registrato alle 13:20 con una sospensione temporanea del traffico ferroviario tra Capena e Settebagni.

Un'ora dopo, alle 14:20, il traffico ferroviario precedentemente sospeso è stato ripristinato ma "fortemente rallentato". Instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Settebagni i treni alta velocità hanno fatto registrare ritardi fino a 120 minuti.

I treni InterCity e Regionali possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Settebagni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Infine, i treni Regionali della relazione Orte - Fiumicino Aeroporto registrano un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti, cancellazioni o limitazioni di percorso.