Guasto a un treno sulla linea alta velocità: ritardi fino a 120 minuti

Cinquantacinque treni Alta Velocità con ritardi fino 120 minuti; 9 Regionali con ritardi fino a 50 minuti e 2 Regionali limitati. Sono gli effetti di un guasto avvenuto stamattina - mercoledì 3 aprile - sulla linea AV Roma-Firenze. L'inconveniente tecnico al treno alle 7:550 in prossimità della stazione Firenze Rovezzano.

Rallentata la circolazione per consentire l'intervento dei tecnici di Rfi la stessa è tornata alla normalità dopo due ore, a partire dalle 9:55 con pesanti disagi ai passeggeri in transito in Toscana.

Come spiegano nel dettaglio da Trenitalia: "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti e sono stati instradati sulla linea convenzionale tra Firenze Rovezzano e Valdarno e tra Firenze e Bologna via Prato con fermata a Bologna Superficie anziché Bologna Centrale AV. I treni Intercity e Regionali hanno subito limitazioni di percorso".

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Benevento (11:50)

• FR 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:51)

• FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) - Roma Termini (10:00)

Treni Alta Velocità instradati sulla linea convenzionale tra Firenze e Bologna via Prato che fermano a Bologna Superficie anziché Bologna Centrale AV:

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) - Milano Centrale (12:58)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) - Milano Centrale (11:58)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) - Brescia (14:00)

Il treno Frecciarossa 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:48) oggi ferma a Firenze Rifredi anziché Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri:

• diretti a Firenze Santa Maria Novella possono utiilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Firenze Rifredi;

• in partenza da Firenze Santa Maria Novella e diretti a Bologna Centrale possono utiilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

• in partenza da Firenze Santa Maria Novella e diretti a Verona Porta Nuova, Rovereto, Trento e Bolzano possono utilizzare il treno FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:51).

Il treno Intercity 580 Foligno (5:57) - Milano Centrale (12:15) oggi termina la corsa a Firenze Campo Marte.

I passeggeri diretti a:

• Milano possono proseguire il viaggio con il treno FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20), che oggi ferma anche a Firenze Campo Marte;

• Prato Centrale, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza e Lodi possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.