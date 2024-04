Treno fermo sulla linea: convogli in ritardo fino a 80 minuti

Oltre un'ora di ritardo. Ottanta minuti. Disagi per gli utenti della linea ferroviaria Roma-Cassino a causa di un inconveniente tecnico a un treno. L'intervento dei tecnici Rfi intorno alle 13:20 di oggi - mercoledì 10 aprile - per un treno fermo sulla linea.

Rallentata la tratta tra Roma Casilina e Ciampino, il problema è stato risolto dopo circa tre ore (alle 17:25). Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 80 minuti, variazioni e limitazioni.



