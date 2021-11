Guasto al passaggio a livello: ritardi ed un treno cancellato

Venerdì mattina di disagi per i pendolari dei treni della linea Fl2 Roma Tiburtina-Avezzano alle prese con ritardi e corse cancellate. I problemi alle 6:35 con traffico ferroviario rallentato in prossimità di Guidonia per un inconveniente tecnico a un passaggio a livello. Intervenuti sul posto i tecnici di Rfi il guasto è stato risolto intorno alle 7:10 con il progressivo ritorno alla normalità del traffico ferroviario.

Effetti sulla mobilità 3 Regionali con ritardi fino a 25 minuti, 1 Regionale limitato ed 1 cancellazione.