Guasto alla linea Roma-Fiumicino aeroporto: ritardi fino a 60 minuti e bus sostitutivi

Disagi per i passeggeri della linea ferroviaria Roma Termini - Fiumicino Aeroporto. I problemi a partire della 15:30 per un guasto ai sistemi di gestione della circolazione tra Ponte Galeria e Roma Ostiense. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario, Rfi ha attivato un servizio sostitutivo con bus fra il Leonardo Da Vinci e la stazione Termini.

Il problema è stato risolto alle 17:14 con il traffico ferroviario tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 60 minuti.