Treni: problemi elettrici, disagi e ritardi per i pendolari di tre linee regionali

Mattinata di disagi per i pendolari di tre linee regionali alle prese alle prime luci di mercoledì 13 ottobre con ritardi e corse cancellate. Tre le linee interessate dai problemi: la Roma-Civitavecchia, la Roma-Fiumicino e la Roma-Cassino. Incovenienti che hanno riguardato le tre linee che si sono manifestati a partire dalle 6:00 di questa mattina e che hanno comportato problemi per i passeggeri.

Ritardi sulla Roma-Cassino

Ad aprire la mattinata di passione un incoveniente tecnico ad un treno della linea ferroviaria Roma-Cassino, con il traffico ferroviario rallentato fra Colleferro e Valmontone a partire dalle 6:10. Liberata la linea dopo l'arrivo di un locomotore il traffico ferroviario è tornato regolare a partire dalle 7:10. Effetti sulla mobilità ferroviaria: 5 Regionali con rallentamenti fino a 50 minuti e 4 Regionali limitati.

Ritardi sulla linea Roma-Fiumcino

Sempre alle 6:00 i disagi si sono manifestati anche per i passeggeri delle linee Roma Termini – Fiumicino Aeroporto e FL1, Orte – Fiumicino Aeroporto con traffico ferroviario rallentato tra Roma Ostiense e Ponte Galeria per un inconveniente tecnico alla linea. Disagi che sono andati per le lunghe, con il guasto ripristinato a partire dalle 11:00. Come informa sempre Rfi: "Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti per i treni in viaggio".

Ritardi sui treni della Roma-Civitavecchia

Cambia la linea e l'orario (le 6:20) ma non i problemi per i pendolari, questa volta della linea Roma-Civitavecchia, con traffico rallentato in prossimità di Roma Aurelia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni.

Dalle ore 11.10 la circolazione anche in questo caso è tornate progressivamente alla normalità. Effetti sulla mobilità ferroviaria: 2 treni AV con ritardi fino a 20 minuti, 48 Regionali con rallentamenti fino a 50 minuti, 25 Regionali cancellati e 15 Regionali limitati.