Incendi sui binari tra Toscana e Umbria e a Latina: ritardi e caos a Termini

Pomeriggio di caos a Termini a causa degli incendi lungo la linea ferroviaria, stavolta lontani da Roma. Ritardi per i treni in arrivo e partenza, sia per quanto riguarda l'alta velocità sia per i regionali in direzione Napoli, lungo la direttrice Pontina.

Il caos dell'alta velocità

Rfi informa che dalle 16.55 per un incendio "fra Chiusi e Orvieto sulla linea Alta velocità Firenze-Roma e sulla convenzionale per un incendio in prossimità dei binari che sta interessando la zona". Secondo quanto si apprende dai ritardi "sono coinvolti i treni Av sulla direttrice Torino-Salerno e sulle direttrici per Venezia e Verona", e aggiungendo che si registrano "ritardi e cancellazioni anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze convenzionale".

Rfi spiega che il traffico è fortemente rallentato sulla linea Alta Velocità, mentre permane sospeso sulla linea convenzionale. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire variazioni di percorso con maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti.

Treni a Lunga Percorrenza con maggiori tempi di percorrenza superiori a 60 minuti:

• FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) - Torino Porta Nuova (21:00)

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:30) - Milano Centrale (21:00)

• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) - Roma Termini (18:10)

• FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) - Napoli Centrale (19:48)

• FR 9552 Salerno (14:45) - Torino Porta Nuova (22:00)

• FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) - Roma Termini (19:10)

• FR 9648 Napoli Centrale (15:00) - Milano Centrale (19:24)

• FR 9428 Napoli Centrale (15:09) - Venezia Santa Lucia (20:34)

• FR 9643 Milano Centrale (15:25) - Napoli Centrale (20:03)

• FR 9427 Venezia Santa Lucia (15:26) - Salerno (21:38)

• FR 9652 Napoli Centrale (15:56) - Bergamo (21:43)

• FR 9547 Milano Centrale (15:10) - Battipaglia (21:17)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Udine (23:05)

• FR 9647 Milano Centrale (16:30) - Roma Termini (19:40)

• FR 8524 Roma Termini (16:50) - Bolzano (21:48)

• FR 9662 Napoli Centrale (17:25) - Torino Porta Nuova (23:10)

• FR 9698 Roma Termini (16:50) - Milano Centrale (19:58)

• FA 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:31)

• FA 8556 Roma Termini (16:20) - Genova Piazza Principe (20:32)

• FA 9480 Roma Termini (16:30) - Trieste Centrale (21:55)

• FA 8526 Roma Termini (17:50) - Bolzano (22:48)

• IC 592 Roma Termini (15:30) - Trieste Centrale (23:47)

Il treno IC 597 Milano Centrale (13:48) - Napoli Centrale (23:30) oggi termina la corsa a Firenze Rifredi alle ore 17:27. I passeggeri possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 598 Roma Termini (18:15) - Firenze Santa Maria Novella (21:25) oggi è cancellato. I passeggeri possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Incendio tra Latina e Cisterna

E' durato due ore il rogo tra Latina e Cisterna, con l'evento chiuso poco prima delle 19. Tanto è però bastato per mandare in tilt i regionali e gli intercity con "un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I soli treni Regionali registrano limitazioni di percorso o cancellazioni".