Ritardi fino a 100 minuti sui treni ad alta velocità, c'è un guasto alla linea elettrica

Non solo la metropolitana di Roma e il traffico da bollino rosso in città, la mattinata di disagi ha interessato anche i pendolari che utilizzano i treni. A causa di un guasto alla linea elettrica tra Anagni e Labico, sull'alta velocità Roma-Napoli sono in corso forti rallentamenti a partire dalle 7 di questa mattina. Problemi che hanno causato anche una serie di ritardi a catena per le tratte verso il nord Italia, con le partenza dei treni Italo posticipate fino a 100 minuti.

Alla stazione Termini, come fotografa l'agenzia Dire, i treni provenienti da Napoli e diretti verso il nord sono in fortissimo ritardo. E la situazione peggiora di minuto in minuto. Sui treni locali del Lazio, intercity e regionali, pesa anche un guasto alla linea a Pomezia. In questo caso, come nell'altro, i tecnici sono al lavoro per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Stando a quanto comunicato da Rfi, l'epicentro del guasto è tra Anagni e Labico. Qui un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni ha generato ritardi fino a 60 minuti per le corse gestite da Ferrovie dello Stato e fino a 100 per quelle di Italo. Arrivi posticipati e partenze rimandate, quindi, per buona pace dei pendoali con lo snodo della stazione Termini sempre più affollato.

Diversi i post sui social degli utenti. "I treni non sono puntuali. Ci sono guasti vari e 70 minuti di ritardo, una follia", scrive Tiziana. "Gli impianti elettrici di Roma Termini e Milano Centrale sono fuori uso e tutti i treni sono in ritardo fino a due ore. Ci sono paesi del terzo mondo che fanno manutenzione meglio di noi", il post di Pietro.