Problemi sulla linea ferroviaria: ritardi e disagi sui treni Roma-Napoli

Ritardi e disagi per i passeggeri della linea alta velocità Napoli-Roma. A causarli, come informa rete ferroviaria italiana, un incoveniente tecnico alla linea in entrata nella Capitale. Il problema intorno alle 12:40 in prossimità della stazione Roma Prenestina.

Ritardi sulla linea Roma-Sulmona

Un guasto che con il passare del tempo ha coinvolto anche altre linee, come la Roma-Sulmona, sempre in direzione Roma, dove i ritardi sono arrivati fino a 40 minuti.

Dalle 15:09 il traffico ferroviario precedentemente rallentato è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilit: "23 treni AV con rallentamenti da 15 a 45 minuti".