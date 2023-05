Caos treni a Roma, guasto tra Tiburtina e Settebagni: ritardi fino a due ore

Fino a 120 minuti di ritardo. I tabelloni della stazione Termini non mentono e le facce dei viaggiatori neanche: è un sabato mattina di caos sul nodo ferroviario di Roma dove a causa di un guasto alla linea elettrica tra Roma Tiburtina e Settebagni, si sono accumulati forti ritardi. Secondo quanto informa Ferrovie dello Stato "i treni possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Roma e Orte".

In corso gli interventi tecnici per il ripristino della normale circolazione. Nel frattempo a Termini calca di viaggiatori in attesa di partire per il weekend.

In particolare secondo quanto si apprende un treno è fermo sui binari nell'anello ferroviario di Roma. Si tratta del Frecciarossa 9620 partito dalla stazione di Roma Termini alle ore 9 e 25 di questa mattina e diretto a Milano Centrale. I passeggeri lamentano scarsa informazione. All'interno del treno anche degli ultras della Lazio diretti a Milano per assistere alla partita contro il Milan.



Molti i racconti infuriati affidati ai social: "Siamo bloccati da tre ore in treno senza corrente, bagni intasati, senza acqua e senza aria condizionata. Vergogna", scrive un utente.

Questi i treni direttamente coinvolti

• FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

• FR 9303 Milano Centrale (5:45) - Roma termini (10:35)

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) - Lecce (15:50)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

• FR 9410 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

• FR 9524 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50)

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) - Milano Centrale (12:50)

• FR 9620 Roma Termini (9:25) - Milano Centrale (12:24)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) - Verona Porta Nuova (13:08)

• FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35)

• FR 9416 Roma Termini (10:35) - Venezia Santa Lucia (14:34)

• FA 8583 Genova Piazza Principe (5:53) - Roma termini (10:00)

• FB 8851 Ravenna (6:15) - Rioma Termini (11:00)

• IC 533 Ancona (5:50) - Roma Termini (9:42)

articolo in aggiornamento