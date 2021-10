Treno guasto sulla linea: ritardi per i convogli della Fl1

Non solo Roma-Napoli, dove un fulmine che ha danneggiato gli impianti tecnologici della linea alla stazione di Torricola ha comportato lo stop delle corse (anche della Roma-Nettuno) sino al prossimo 8 ottobre, ma anche la linea Fl1 dove dalle 10:00 di mercoledì 6 ottobre un incoveniente tecnico ad un treno in prossimità di Settebagni ha determinato disagi e ritardi sui convogli della Orte-Roma e Roma-Firenze.

Come scrivono da Rfi, in attesa di un locomotore che libererà la linea spostando il treno fermo, inevitabili sono stati i rallentamenti che, alle ore 12:00, sono arrivati fino a 60 minuti.



? #Treni Linea AV Roma - Firenze



? traffico rallentato in direzione Firezne per un guasto a un treno



? Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio.#Luceverde