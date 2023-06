Problema a un treno: odissea sulla linea Roma-Fiumicino, ritardi fino a 90 minuti

Un'ora e mezza di ritardo. Un mercoledì da incubo. Una odissea per i passeggeri dei treni della linea Fl1 che portano all'aeroporto Leonardo Da Vinci. A determinare i guai un incoveniente tecnico a un treno, costretto a fermarsi sulla linea in direzione Fara Sabina.

Il guasto alle 9:35 di mercoledì 7 giugno fra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. Da qui l'inevitabile rallentamento della linea con i ritardi che hanno cominciato ad accumularsi sino a 60 minuti con la circolazione ferroviaria instradata su di un unico binario. Intervenuti sul posto i tecnici di Rfi alle 11:15 "la circolazione ferroviaria sulla linea FL1 Orte – Roma Tiburtina – Fiumicino Aeroporto, precedentemente rallentata tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto a causa di un inconveniente tecnico a un treno, è tornato regolare dopo l’invio di un locomotore che ha effettuato il soccorso e liberato la linea".

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 90 minuti per 1 treno Alta Velocità, fino a 90 minuti per 1 treno regionale, tra 10 e 60 minuti per 9 treni regionali. 10 regionali limitati e 8 cancellati.