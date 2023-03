Guasto alla linea ferroviaria: ritardi e treni cancellati

Un inconveniente tecnico alla linea in prossimità della stazione Roma Ostiense. Inizio settimana complicato per i pendolari che usufruiscono delle linee Roma-Fiumicino Aeroporto e Alta Velocità Roma-Pisa, alle prese con ritardi e cancellazioni.

Il guasto alle 8:00 di lunedì 20 marzo ha comportato dei rallentamenti sulle due linee. Sul posto i tecnici di Rfi hanno cominciato l'intervento di ripristino dell'inconveniente. Alle 9:20 circa - come informano da Rete Ferroviaria Italiana - la circolazione è tornata regolare. "Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 35 minuti per 1 treno Alta Velocità, da 5 a 35 minuti per 22 treni Regionali, 8 Regionali limitati e 6 cancellati".