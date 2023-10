Guasto a un treno dell'alta velocità: ritardi fino a 70 minuti per arrivare a Roma

Oltre un'ora di ritardo. Disagi per i passeggeri dei treni Alta Velocità Roma-Napoli. L'inconveniente tecnico a un treno in prossimità di Ceccano a partire dalle 8:45 di venerdì 6 ottobre. Da qui i primi rallentamenti per i convogli diretti nella Capitale.

Sul posto, per le verifiche tecniche del treno, sono intervenuti i tecnici di Rfi. Alle 9:55 il problema è stato poi risolto con la circolazione in graduale ripresa. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 70 minuti per 12 treni Alta Velocità.