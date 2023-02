Persona sui binari del treno: ritardi sulla linea dell'alta velocità

Una persona non autorizzata sui binari del treno. Questa quanto ha determinato dei disagi sulla linea Alta Velocità Roma - Napoli con ritardi fino a 25 minuti.

In particolare la presenza di "persone non autorizzate in prossimità dei binari" è stata segnalata da un macchinista intorno alle 15:00 di martedì 21 febbraio. Come da prassi si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, che non hanno trovato riscontro nella segnalazione. Da qui i rallentamenti fra Salone e Labico.

Terminate le verifiche la linea è poi tornata regolare a partire dalle 15:30. Effetti sulla mobilità ferroviaria: "rallentamenti da 10 a 25 minuti per 17 treni AV".