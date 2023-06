Treno guasto in stazione: odissea sull'Alta Velocità, corse deviate e ritardi fino a 60 minuti

Un treno fermo causa un inconveniente tecnico in prossimità della stazione. Odissea per gli utenti in viaggio sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli. Dalle 15:15 la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico a un treno in prossimità di Salone, a Roma est. I disagi in direzione sud. .

Come si legge su Trenitalia.com, i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I treni sono pertanto stati deviati su percorsi alternativi, via Formia/Cassino, con rallentamenti fino a 60 minuti. Come spiegano da Rfi è stato inviato sul luogo del guasto un locomotore per spostare il treno e liberare la linea.

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Cassino:

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:10)

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40)

• FR 9552 Salerno (14:45) - Torino P.Nuova (22:00)

• FR 9652 Napoli Centrale (15:55) - Bergamo (21:43)

• FA 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55)

• FA 8317 Roma Termini (16:05) - Foggia (19:02)

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia:

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) - Napoli Centrale (16:33)

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) - Napoli Centrale (17:33)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) - Udine (23:05)



Il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) - Lecce (20:29) è fermo dalle ore 15:16 nei pressi di Salone.