Domenica da incubo per i treni, a rilento l'alta velocità tra Roma, Napoli e Firenze

Una domenica di passione per i treni del Lazio e non solo. Alle 13, a causa di un guasto alla linea nei pressi di Casoria, in Campania, si sono registrati ritardi sui treni dell’alta velocità tra Roma e Napoli. Una domenica 21 luglio difficilissima per i pendolari che hanno viaggiato su convogli con ritardi oltre i trenta minuti. La situazione è tornata alla normalità quasi un’ora dopo. Alle 14:05, poi, un nuovo problema, questa volta sulla linea dell’alta velocità tra Roma e Firenze, con i treni provenienti dalla Capitale in ritardo anche di 80 minuti.

Guasto a Casoria

Le ripercussioni del guasto a Carosia si sono sentite anche sui treni regionali del Lazio ma non solo. In ritardo anche i treni di Italo e Frecciarossa, con tempi di percorrenza anche di 30 minuti superiori rispetto ai programmi

Linea Roma Firenze

Trenitalia ha comunicato che la circolazione è invece rallentata dalle 14:05 per un guasto “a un treno di un’altra impresa ferroviaria nei pressi di Chiusi”. Insomma, neanche 20 minuti dopo la fine dell’emergenza a Casoria ne è subito scattata un’altra. I treni alta velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Chiusi e Arezzo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. Ad esempio, il treno in arrivo da Termini previsto per le 14:30 a Firenze Santa Maria Novella viaggiava con 80 minuti di ritardo.

