Guasto alla linea: ritardi sino a un'ora per i treni dell'alta velocità Roma-Napoli

Sino a un'ora di ritardo. Diasgi per gli utenti della linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli a causa di un guasto alla linea elettrica. Il problema alle 14:05, con la circolazione dei treni in direzione sud rallentata tra Labico e Anagni per accertamenti tecnici sulla linea elettrica. Sul posto sono quindi intervenuti i tecnici di Rfi con i treni deviati su percorsi alternativi.

A lavoro per ripristinare la normale circolazione i tecnici di Rete ferroviaria italiana hanno risolto il guasto dopo quasi due ore. Alle ore 17:00, la circolazione ferroviaria, dopo gli accertamenti tecnici sulla linea, è tornata regolare. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 60 minuti per 22 treni Alta Velocità.