Guasto alla linea dei treni, circolazione rallentata sulla Castelli Line e sulla Roma Cassino

Disagi e ritardi sulle linee del trasporto ferroviario FL4, la Castelli Line, e la FL6, la Roma - Cassino - Caserta. Dalle 5:30 del mattino, a causa di un guasto alla linea, la circolazione è fortemente rallentata tra Roma Casilina e Ciampino, con ripercussioni sulla rete di trasporto.

A causa del guasto, la circolazione dei treni avviene su un unico binario. I tecnici sono al lavoro già dall'alba ma alle 7 circa il problema non era stato ancora risolto. Secondo quanto comunica Trenitalia, i treni intercity e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti, con i regionali che possono subire limitazioni di percorso.

Utenti riferiscono a RomaToday una situazione da incubo alla stazione di Ciampino. Treni fermi e i pochi che partono, specialmente in direzione Termini, sono presi d'assalto tanto che molti pendolari hanno dovuto desistere dal salire a bordo. Gli utenti, inoltre, lamentano la poca informazione da parte di Trenitalia e l'assenza di personale al quale chiedere quando il servizio potrà tornare alla normalità.

Il treno Intercity 703 Roma Termini (7:28) - Bari Centrale (13:54) oggi è instradato sul percorso alternativo tra Roma Casilina e Caserta via Formia e non ferma a Anagni, Frosinone, Cassino e Vairano.



I passeggeri in partenza da Roma Termini e diretti ad Anagni, Frosinone, Cassino e Vairano possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia. I passeggeri in partenza da Anagni, Frosinone, Cassino e Vairano possono utilizzare fino a Caserta i primi treni utili in partenza

Articolo aggiornato alle 8:35