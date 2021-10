Cade albero sui binari: ritardi e disagi sulla Roma-Lido

Un albero sui binari. Questo quanto ha determinato ritardi e disagi per gli utenti della linea ferroviaria Roma-Lido. Il crollo all'altezza della stazione Lido Centro intorno alle 12:30 di oggi, venerdì 22 ottobre.

Richiesto l'intervento ai vigili del fuoco, i pompieri sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l'area e ripristinare la normale circolazione ferroviaria. Come informano da Atac, si registratno "forti ritardi per caduta albero".

Rimosso l'albero, come informa ancora l'Azienda dei Trasporti Romana, la linea è tornata progressivamente alla normalità.