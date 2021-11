Civitavecchia, in arrivo oltre 435mila euro per la ristrutturazione degli immobili Ater

Sono in arrivo oltre 435.000 euro per la ristrutturazione e l'adeguamento impiantistico degli stabili Ater di via Isonzo e via Frezza a Civitavecchia.

I fondi, approvati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle Politiche abitative Massimiliano Valeriani, verranno così divisi: 401.700 euro per risanamento conservativo e manutenzione straordinaria a via Isonzo, 34.000 per adeguamento degli impianti a via Frezza.

“La nuova articolazione dei fondi consentirà all’Ater di intervenire rapidamente per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e ammodernamento degli alloggi di edilizia popolare nel Comune di Civitavecchia - il commento di Valeriani - . Con questo investimento, infatti, prosegue il piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico del Lazio con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la qualità abitativa dei complessi residenziali”.