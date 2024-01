Ristruttura negozio e abbandono i rifiuti in strada: multa da 300 euro

Il neo comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, l'aveva annunciato: "Metteremo più attenzione sull'Esquilino". E aveva aggiunto che era in corso la ristrutturazione del gruppo NAD, nucleo ambiente e decoro. E nella mattinata di ieri, venerdì 12 gennaio, i due annunci si sono trasformati in realtà, portando a casa un risultato, tanto piccolo quanto simbolico. Una pattuglia, proprio del NAD,ha individuato un operaio mentre gettava su strada dei rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazione.

Il giovane, un 21enne straniero, è stato sanzionato per aver lasciato bidoni di vernice e materiali ingombranti all’esterno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, non rispettando le norme per il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione edile.

A suo carico una sanzione di più di 300 euro, oltre all’obbligo di recupero del materiale abbandonato per il successivo e corretto smaltimento.