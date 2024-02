Ristoratore aggredito con coltello e forchetta, aveva allontanato una senza dimora

Aggredito con un coltello e una forchetta presi da un tavolo del suo locale in viale Guglielmo Marconi. In ospedale è finito un ristoratore, ferito da una senza dimora a cui aveva chiesto di allontanarsi per poter apparecchiare i tavoli. Una richiesta che la donna, una 51enne dello Sri Lanka, non ha preso bene, anzi. Afferrate le due posate si è scagliata contro il commerciante aggredendolo.

Le violenze poco prima delle 11:00 di mercoledì mattina. Allertato il 112 sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e gli agenti del commissariato Colombo di polizia. Trasportato il ristoratore all'ospedale Sant'Eugenio è stato medicato e dimesso con 4 giorni di prognosi.

Identificata, la senza dimora è stata invece denunciata per tentato omicidio.