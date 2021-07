Ristoratore accoltellato e rapinato dell'incasso, stava gettando la spazzatura

L'aggressione in via del Fringuello. Indaga la polizia

/ Via del Fringuello

Ha reagito al malvivente rimediando una coltellata che lo ha ferito alla mano. Vittima di un rapinatore un ristoratore di Torre Maura, preso alle spalle mentre gettava la spazzatura nei cassonetti dei rifiuti e poi rapinato dell'incasso della serata.

A denunciare l'accaduto lo stesso commerciante, dimesso dall'ospedale con 45 giorni di prognosi: "Stavo buttando l'immondizia quando sono stato aggredito alle spalle da un uomo. Ho reagito e durante la colluttazione mi ha colpito con un coltello. Per fortuna ho messo la mano. Se mi avesse preso alla pancia forse non starei qui a raccontarlo".

Secondo quanto apprende RomaToday la violenta rapina è avvenuta lo scorso 27 di giugno in via del Fringuello. Qui, secondo poi quanto raccontato dal ristoratore alla polizia, lo stesso aveva appena gettato i rifiuti nei cassonetti quando è stato sorpreso alle spalle da un malvivente. Armato di un oggetto contundente affilato il rapinatore ha minacciato il commerciante per farsi consegnare il denaro.

La vittima ha provato a reagire ma il rapinatore gli ha sferrato un colpo che lo ha ferito alla mano procurandogli uan lacerazione dei tendini per poi rapinarlo di circa 700 euro. Scappato il bandito sul posto è quindi arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ristoratore al Policlinico Tor Vergata dove è stato operato.

Ascoltato dagli investigatori del Commissariato Casilino Nuovo sull'aggressione indagano gli agenti di polizia.