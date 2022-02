Lista di ristoranti e locali no green pass a Roma: scattano i controlli (e le chiusure) delle forze dell'ordine

Una lista di ristoranti e bar no green pass a Roma e provincia, ma anche nel resto d'Italia. Un 'porto sicuro' per i no vax che, tramite Telegram, hanno fatto girare i nomi dei locali, ma non solo. Esiste infatti un portale, visibile a chiunque (Animap.it) dove sono indicati su una mappa di Google dettagliata i commercianti che aderiscono per offrire "una risposta logica alla divisione sempre più marcata della nostra società, tra vaccinati e non vaccinati".

Una vera e propria mappa di locali free pass, con una legenda che indica specificatamente quale locale aderisce all'idea (bollino blu). Poi ci sono quelli in verde (con la didascalia che indica "chiedeva tessera verde non avendo clienti ora non chiede la tessera verde"). Poi in marrone quelli da verificare, in nero quelli che hanno chiuso ed in rosso con una croce latina quelli con obbligo di tessera verde.

Proprio in questo contesto va inquadrata l'operazione della polizia di stato che ha chiuso un ristorante in zona Tor Marancia (indicato in blu in Animaps). Il locale, conosciuto per essere una delle più grandi catene di cucina romana, è stato sanzionato, dai poliziotti del commissariato Tor Carbone, per violazione della normativa anti-Covid: mancata cartellonistica limite massimo persone, mancato distanziamento, omesso controllo green pass agli avventori.

Multato anche il gestore del ristorante. L'attività è stata chiusa per 5 giorni. All'interno sono stati identificati 32 avventori di cui 3 sanzionati perche' privi della certificazione verde, per un totale di 5 sanzioni.

Ma come e perchè nasce la mappa interattiva Animap.it? Lo si può leggere sullo stesso sito internet: "L’idea di Animap è nata dalla situazione attuale, che ci occuperà e sfiderà sempre di più nel prossimo futuro. Animpa è la risposta logica alla divisione sempre più marcata della nostra società, tra vaccinati e non vaccinati. Ci battiamo per il fatto che tutte le persone hanno gli stessi diritti, che siano vaccinate o no, e quindi ci sosteniamo a vicenda. Dall’idea è stato sviluppato un concetto, che è stato successivamente realizzato da mani diligenti e competenti di programmazione in un tempo molto breve. Animap è “in progresso” e sarà costantemente sviluppato e migliorato. Per le funzioni che non sono (ancora) disponibili per voi, vi chiediamo un po’ di pazienza. Animap è orientato al non profit. Il concetto, la programmazione e l’ulteriore sviluppo dell’elenco di imprese sono fatti su base volontaria. Al fine di rifinanziare i costi di sviluppo e di coprire i costi per l’ulteriore sviluppo e i costi operativi, siamo molto grati per qualsiasi sostegno finanziario".