Seduti al tavolo del ristorante ma senza green pass, locale chiuso 5 giorni

Seduti al tavolo del ristorante ma senza green pass. Siamo a Tor Marancia dove continuano i controlli interforze nei confronti degli esercizi commerciali che non rispettano la normativa vigente per il contenimento del Covid, soprattutto per quanto riguarda il possesso della certificazione verde.

Nel corso di controlli amministrativi, gli agenti del commissariato Tor Carbone hanno sanzionato per violazione della normativa anti covid (mancata cartellonistica limite massimo persone, mancato distanziamento, omesso controllo green pass agli avventori) il gestore di un ristorante a Tor Marancia. L'attività è stata chiusa per 5 giorni. All'interno sono stati identificati 32 clienti, di cui 3 sanzionati perché privi dlla certificazione verde, per un totale di 5 sanzioni.

Come nei giorni scorsi proseguiranno serrati i controlli da parte della questura di Roma per verificare tutti gli esercizi commerciali che non sono in linea con la vigente normativa anti-Covid.