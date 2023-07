Delivery in monopattino, ma il ristorante è abusivo: i cibi preparati in una cucina da incubo

Cibi da asporto. Delivery con fattorini in monopattino. Il tutto preparato in una ristorante abusivo. Una cucina da incubo, dove sono state riscontrate pessime condizioni igienico sanitarie.

La segnalazione

Siamo a Primavalle, dove gli agenti del distretto Aurelio unitamente agli uomini del XIII gruppo della polizia di Roma Capitale, hanno proceduto a effettuare un controllo in via San Zefferino Papa dove era stata segnalata un’attività di ristorazione serale e notturna. Giunti sul posto i poliziotti hanno accertato un’attività abusiva di cibi da asporto su ordinazione telefonica.

Cucina da incubo

All’interno del locale, tra l’altro adibito a luogo per la cucina e la preparazione dei cibi, sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie e la presenza di alimenti non correttamente conservati, per cui è stato richiesto l’intervento della Asl, erano, inoltre, presenti due monopattini, probabilmente usati per le consegne a domicilio, due materassi e un letto rialzato.

La proprietaria

Sul posto oltre alla proprietaria dell’immobile, una 55enne di origini peruviane, vi erano altre 3 persone prive del permesso di soggiorno, invitate, pertanto, a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione al fine di regolarizzare la loro presenza sul territorio nazionale.

La 55enne, invece, è stata denunciata a piede libero per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione.