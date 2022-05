Street fighter Testaccio, le risse tra i giovani dopo le notti in discoteca

Ormai è un far west. I cittadini, come spesso hanno raccontato a RomaToday, hanno paura e la sera si barricano letteralmente in casa. Testaccio, nelle ore della movida, per molti ormai è diventata "pericolosa". Uno dei rioni storici di Roma, la notte si trasforma in un ring a cielo aperto. Risse tra giovani che, spesso ubriachi, usano le mani.



L'alcol che scorre è un amplificatore e basta una parola di troppo o uno sguardo "sbagliato" a innescare la miccia. L'appuntamento è fisso come raccontano i residenti che documentano con i video ciò che succede nel loro quartiere. Come accade a San Lorenzo con chi vive lì. Ma a Testaccio, raccontano, alcol, urla e soprattutto risse sono ormai un evento quotidiano.

L'ultima rissa alle 5 del mattino

L'ultima segnalazione, corredata da immagini video, è arrivata alla nostra redazione ieri. Il filmato, come già capitato, è di un residente del quartiere: "Stamattina verso le 05:10 altra mega rissa su via Zabaglia all'uscita della discoteca". Un video che conferma frame analoghi inviati la settimana di Pasqua e le serate precedenti: "Non osiamo immaginare cosa potrà accadere in estate. Non possiamo stare barricati in casa e sempre con le finestre chiuse la notte".

La rabbia dei residenti

Orario e vie sono più o meno sempre le stesse, a cambiare è solamente la platea di picchiatori. In mezzo alla settimana sono perlopiù sudamericani che abitano in zona e studenti Erasmus. Il venerdì e il sabato sono giovani romani. Il copione è lo stesso. I residenti che raccontano quanto vedono preferiscono rimanere anonimi: "Noi qui ci viviamo, ma siamo stanchi. Le notti non dormiamo più. Eppure siamo in una delle zone più belle di Roma".



Il 'Comitato Rione Testaccio', tempo fa ha presentato un esposto appuntando una serie di criticità. I residenti vogliono risposte dall'amministrazione comunale e dalle forze dell'ordine. L'ordinanza anti alcol non basta.